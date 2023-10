Beyond Meat: Erwarteter Umsatzanstieg von 94,45% im 4. Quartal – Positive Prognose trotz Kursrückgang

In knapp 142 Tagen wird das Unternehmen Beyond Meat aus El Segundo, Vereinigte Staaten seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal veröffentlichen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Beyond Meat Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 733,11 Mio. EUR steht Beyond Meat vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen an der Börse. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Umsatzanstieg geben wird. Im letzten Jahr erreichte Beyond Meat einen Umsatz von 75,60 Mio. EUR im 4. Quartal, nun wird ein Anstieg um beeindruckende +94,45 Prozent auf 147,00 Mio. EUR erwartet. Auch der bisherige Verlust soll sich reduzieren und voraussichtlich um +42,30% auf -39,06 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die...