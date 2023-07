Beyond Meat: Erwarteter Umsatzanstieg im 3. Quartal trotz pessimistischer Jahresprognose

In weniger als 100 Tagen wird Beyond Meat, ein Unternehmen mit Sitz in El Segundo, USA, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Beyond Meat Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung von Beyond Meat beträgt derzeit 925,20 Mio. EUR. Die Quartalszahlen werden daher mit großer Aufmerksamkeit erwartet. Laut aktuellen Analysen wird ein deutlicher Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 74,89 Mio. EUR und nun wird mit einem Sprung um +15,40 Prozent auf 86,41 Mio. EUR gerechnet. Der bisherige Verlust soll sich voraussichtlich um +51,90% verringern und bei -64,94 Mio. EUR liegen.

Für das ganze Jahr sehen die Prognosen allerdings nicht so positiv aus:...