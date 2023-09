Beyond Meat: Anstieg der Quartalszahlen erwartet trotz besorgniserregender Prognosen für 2023

In weniger als zwei Monaten wird Beyond Meat, ein Unternehmen mit Sitz in El Segundo, Vereinigte Staaten, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Außerdem ist es interessant zu sehen, wie sich die Beyond Meat Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Beyond Meat Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 722,80 Mio. EUR und es sind nur noch 50 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen. Analysten gehen aktuell davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzanstieg geben wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Beyond Meat 76,92 Mio. EUR und nun wird mit einem Anstieg um +9,50 Prozent auf 84,24 Mio. EUR gerechnet. Der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +48,80 Prozent auf -68,09...