Beyond Meat: Analytiker erwarten Umsatzplus und verringerten Verlust im 3. Quartal

In knapp zwei Monaten wird das US-amerikanische Unternehmen Beyond Meat aus El Segundo seine Quartalszahlen für das 3. Quartal bekanntgeben. Aktionäre und Analysten sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind und wie sich die Beyond Meat Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Derzeit liegt die Marktkapitalisierung von Beyond Meat bei 724,35 Millionen Euro. In den verbleibenden 57 Tagen bis zur Bekanntgabe der Quartalszahlen hoffen viele auf positive Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen Experten mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 77,09 Millionen Euro, nun wird mit einem Anstieg um +9,50 Prozent auf 84,42 Millionen Euro gerechnet. Der bisherige Verlust soll ebenfalls verringert werden und...