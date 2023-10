Beyond Meat: Analysten prognostizieren Umsatzsteigerung und Gewinnentwicklung in Q4

In knapp fünf Monaten wird das Beyond Meat Unternehmen aus den Vereinigten Staaten seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Investoren und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Beyond Meat Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 738,62 Mio. EUR wird in 137 Tagen erwartet, dass das Unternehmen positive Quartalsergebnisse präsentiert. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz gegenüber dem Vorquartal um beeindruckende +97,73 Prozent auf 150,60 Mio. EUR steigen wird. Zudem soll sich der bisherige Verlust um etwa +42,30 Prozent auf -39,35 Mio. EUR verringern.

Für das kommende Jahr zeigen sich die Analysten optimistisch und prognostizieren einen weiteren Anstieg des Umsatzes um ca. +97,73 Prozent sowie eine Gewinnsteigerung von etwa...