Beyond Meat Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Stimmung der Anleger hat einen signifikanten Einfluss auf die Bewertung von Aktienkursen, neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten. Nach einer Analyse der sozialen Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Meinungen zu Beyond Meat überwiegend positiv sind. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite von Beyond Meat liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,83 Prozent in der "Nahrungsmittel"-Branche liegt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Beyond Meat 0 positive Einschätzungen, 2 neutrale Einschätzungen und 1 negative Bewertung abgegeben. Langfristig wird der Titel von institutioneller Seite als "Neutral" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 78,77 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 16 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beyond Meat liegt bei 5465,7, was weit über dem Branchendurchschnitt von 40,47 liegt. Daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da sie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist.

