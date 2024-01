Beyond Meat Aktie: Der weitere Knall!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet ist entscheidend für die Bewertung einer Aktie. Bei Beyond Meat zeigen sich interessante Entwicklungen. Die Diskussionsintensität ist gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Beyond Meat bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,1 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beyond Meat-Aktie der letzten 200 Handelstage um 33,68 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beyond Meat bei 5465, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Nahrungsmittel" über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Beyond Meat damit überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.