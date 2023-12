Beyond Meat Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die langfristige Meinung der Analysten zur Beyond Meat-Aktie ist neutral, basierend auf aktuellen Bewertungen. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 16 USD, was einer potenziellen Performance von 53,4 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer positiven Bewertung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) wird Beyond Meat als überbewertet angesehen, mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5465,7 im Vergleich zu einem Branchen-KGV von 40,73. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine schlechte Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Beyond Meat eine Performance von -36,52 Prozent, was eine Underperformance von -22,49 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Nahrungsmittel-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor liegt die Rendite deutlich unter dem Durchschnittswert, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung in den Social Media-Diskussionen war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Beyond Meat, mit mehr negativen als positiven Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt negativen Anlegerstimmung und einem schlechten Rating führt.