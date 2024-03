Beyond Meat Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Diskussionen auf den sozialen Medien rund um Beyond Meat geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, was darauf hindeutet, dass die Anlegerstimmung gut ist. Unsere Redaktion schließt sich dieser Einschätzung an und stuft das Unternehmen entsprechend als "Gut" ein.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Beyond Meat-Aktie sind 0 Einstufungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft worden. Dies ergibt im Durchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 10 USD, was einem potenziellen Anstieg um 22,1 Prozent vom letzten Schlusskurs von 8,19 USD entspricht. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Gut", und insgesamt erhält Beyond Meat von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse ist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Beyond Meat derzeit mit 5465,7 deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 34 im Bereich Nahrungsmittel. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf die Dividende schüttet Beyond Meat im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Nahrungsmittel eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8,22 Prozentpunkte weniger als das übliche Niveau ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als der Durchschnitt.

Beyond Meat kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Beyond Meat jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Beyond Meat-Analyse.

Beyond Meat: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...