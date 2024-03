Beyond Meat Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Aktienkurs von Beyond Meat hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,28 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Unterperformance von 118,69 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Nahrungsmittelbranche beträgt 47,84 Prozent, wobei Beyond Meat aktuell um 105,12 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Beyond Meat-Aktie abgegeben, wovon alle zu einem "Schlecht"-Rating geführt haben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 10 USD, was einem Aufwärtspotential von 2,35 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung für die Aktie.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Beyond Meat haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet. Insgesamt erhält Beyond Meat daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Beyond Meat von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung erzeugt.