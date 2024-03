Beyond Meat Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Beyond Meat fällt auf langfristiger Basis als "Schlecht" aus. Von insgesamt 18 Analysten-Bewertungen entfallen 0 auf "Gut", 0 auf "Neutral" und 1 auf "Schlecht". Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Beyond Meat, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 10 USD. Dies entspricht einer Erwartung von 23,92 Prozent, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 8,07 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis aller Analystenschätzungen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Beyond Meat-Aktie derzeit bei 9,99 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,07 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz von -19,22 Prozent zum GD200 und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 7,65 USD, was einer Entfernung von +5,49 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie von Beyond Meat im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,28 Prozent erzielt, was 116,85 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" (59,57 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt 48,77 Prozent, wobei Beyond Meat derzeit 106,05 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Beyond Meat-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.