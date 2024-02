Beyond Meat Aktie: Das könnte große Probleme geben!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders negativ über Beyond Meat diskutiert, was das Anleger-Sentiment maßgeblich beeinflusst hat. Die Mehrheit der Diskussionstage war von negativer Kommunikation geprägt, was dazu führte, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was die Anleger weiterhin beunruhigt.

Die fundamentale Bewertung der Aktie zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 5465,7 liegt, was 18066 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 30 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie auch in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von insgesamt 1 Analysten in den vergangenen zwölf Monaten zeigt, dass die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Schlecht" ist. Die Kursprognose weist jedoch auf ein Aufwärtspotential von 1,73 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat Beyond Meat eine Rendite von -57,28 Prozent erzielt, was mehr als 118 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit einer mittleren Rendite von 48,59 Prozent in den vergangenen 12 Monaten zeigt sich, dass Beyond Meat mit 105,87 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.