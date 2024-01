Beyond Meat Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten an sechs Tagen die Diskussion, während an sieben Tagen eher negative Kommunikation vorherrschte. In jüngster Zeit haben sich Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Beyond Meat ausgetauscht. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht" und kommt zu einer entsprechenden Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist einer dieser Indikatoren, wobei der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Für die Beyond Meat-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage derzeit 10,78 USD. Der letzte Schlusskurs von 7,05 USD liegt somit deutlich darunter, mit einer Abweichung von -34,6 Prozent. Auf dieser Grundlage erhält Beyond Meat eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 8,1 USD über dem letzten Schlusskurs (-12,96 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Beyond Meat auf Basis dieser Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Beyond Meat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,1 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet wird Beyond Meat im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) als überbewertet angesehen. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5465,7 gehandelt, was einem Abstand von 17202 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,59 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.