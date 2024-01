Beyond Meat Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Derzeit schüttet Beyond Meat niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel. Mit einer Differenz von 4,08 Prozentpunkten (0 % gegenüber 4,08 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Beyond Meat wurde in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Beyond Meat eine Rendite von -25,5 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt sie damit um 183,19 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -11,5 Prozent, und Beyond Meat liegt aktuell 14 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt, dass die Aktivität bezüglich der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Beyond Meat ist jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Beyond Meat bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes daher die Note "Schlecht" gegeben.