Beyond Meat Aktie: Das ist einfach klasse!

Derzeit wird die Beyond Meat-Aktie aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet angesehen. Das KGV liegt aktuell bei 5465,7, was bedeutet, dass die Börse 5465,7 Euro für jeden Euro Gewinn von Beyond Meat zahlt. Im Vergleich zur Branche, in der der durchschnittliche Wert bei 37 liegt, ist dies eine Überbewertung um 14473 Prozent.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Beyond Meat-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,21 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 8,24 USD weicht somit um -26,49 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (7,97 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,39 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Beyond Meat zeigen eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Entwicklung auf, wodurch die Gesamtbewertung in diesem Punkt als "Gut" eingestuft wird.

Anleger diskutieren besonders positiv über Beyond Meat, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. In den letzten zwei Wochen überwogen positive Themen in den Diskussionen, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.