Beyond Meat Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Aktienanalyse von Beyond Meat zeigt gemischte Bewertungen von Analysten. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie 0 mal als gut, 2 mal als neutral und 1 mal als schlecht eingestuft. Langfristig erhält der Titel ein neutrales Rating von institutioneller Seite. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 8,26 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 93,7 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 16 USD, was als positiv bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beyond Meat in Höhe von 5465,7 ist 13416 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche. Dies deutet auf eine starke Überbewertung hin und führt zu einer schlechten Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Des Weiteren weist Beyond Meat eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 4,08 Prozent liegt. Auch im Branchenvergleich des Aktienkurses schneidet Beyond Meat schlecht ab. Mit einer Rendite von -25,5 Prozent liegt das Unternehmen weit unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor und der Nahrungsmittelbranche.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung von Beyond Meat, mit positiven Einschätzungen von Analysten, aber schlechten Bewertungen aufgrund der Fundamentalanalyse und des Branchenvergleichs.