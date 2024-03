Beyond Meat Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Beyond Meat wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat zahlreiche Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die in diesem Zeitraum veröffentlicht wurden. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Zusammenfassend kann daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Ein wichtiger weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Diskussionsintensität rund um Beyond Meat in den vergangenen Monaten eher schwache Aktivität im Netz gezeigt. Daher wird für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht" vergeben. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Beyond Meat daher als "Schlecht" bewertet.

Bezogen auf fundamentale Aspekte, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator für die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Beyond Meat beträgt 5465, während vergleichbare Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche durchschnittlich ein KGV von 29 aufweisen. Aus dieser Perspektive ist Beyond Meat fundamental betrachtet derzeit überbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Beyond Meat derzeit niedrigere Gewinnausschüttungen aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 13,4 Prozentpunkte (0 % gegenüber 13,4 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.