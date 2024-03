Beyond Meat Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Weitere Suchergebnisse zu "New Providence Acquisition Corp II":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beyond Meat liegt derzeit bei 5465,7 und übertrifft den Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) um 15675 Prozent, was auf eine Überbewertung der Aktie hindeutet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren deutlich positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Unternehmens führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Beyond Meat-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem Durchschnitt von "Schlecht" führt. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 22,1 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat Beyond Meat im vergangenen Jahr eine Rendite von -56,17 Prozent erzielt, was 91,41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -1,83 Prozent, und Beyond Meat liegt aktuell 54,35 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

