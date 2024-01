Beyond Meat Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für Beyond Meat zeigt der RSI aktuell einen Wert von 70,63, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis und insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Beyond Meat-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,21 USD. Der letzte Schlusskurs von 8,24 USD weicht somit um -26,49 Prozent ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 7,97 USD, und der letzte Schlusskurs ist nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,39 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Beyond Meat diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominieren positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5465, was darauf hindeutet, dass die Börse 5465,7 Euro für jeden Euro Gewinn von Beyond Meat zahlt. Dies ist 14473 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund dieses überbewerteten KGV wird die Aktie daher auf Grundlage dessen als "Schlecht" eingestuft.