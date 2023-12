Beyond Meat Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bradesco Vz":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmungslage zu bewerten. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei der Aktie von Beyond Meat wurden diese beiden Faktoren untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Beyond Meat bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes insgesamt die Note "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Beyond Meat in den letzten Jahren eine Rendite von -36,52 Prozent erzielt, was 189,72 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -12,89 Prozent, wobei Beyond Meat aktuell 23,63 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht aufgrund des Unterschieds zum Durchschnitt von 200 Handelstagen. Allerdings wird bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts eine "Gut"-Bewertung festgestellt. Somit erhält Beyond Meat insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Fundamental betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beyond Meat bei 5465,7, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen deutlich niedrigeren Wert von 40,47 auf. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.