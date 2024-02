Beyond Meat Aktie: Was soll man davon noch halten?

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Bewertung einer Aktie. In letzter Zeit stand die Aktie von Beyond Meat im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem negative Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Beyond Meat beschäftigt. Dies hat insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung geführt, wenn man die Analyse der Anleger-Stimmung betrachtet.

Ein wichtiges Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Wenn wir uns den RSI für Beyond Meat auf 7- und 25-Tage-Basis anschauen, sehen wir, dass die Aktie momentan überkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 74,12 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 75,6, dass Beyond Meat überkauft ist, und somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt unserer Analyse ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Beyond Meat im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,11 Prozentpunkte weniger als die üblichen 4,11 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".

Schließlich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beyond Meat aktuell 5465,7, was 17430 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und deshalb eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.