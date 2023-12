Beyond Meat Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Beyond Meat Aktie unterperformt im Vergleich zur Branche "Verbrauchsgüter" um mehr als 114 Prozent. Auch in der "Nahrungsmittel"-Branche liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt. Das führt zu einem schlechten Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Beyond Meat Aktie liegt bei 94,33, was als überkauft betrachtet wird. Der RSI25 beträgt 77, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hindeutet. Daher bekommt die Aktie in dieser Kategorie ein schlechtes Rating.

Fundamental betrachtet ist die Beyond Meat Aktie im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 5465,7, während das Branchen-KGV bei 42,94 liegt. Das führt zu einer schlechten Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Technisch gesehen verläuft die 200-Tage-Linie der Beyond Meat Aktie bei 13,58 USD, während der Aktienkurs bei 6,14 USD liegt. Das entspricht einem Abstand von -54,79 Prozent. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnittskurs liegt die Aktie mit -38,54 Prozent im Minus. Der Gesamtbefund lautet daher schlecht.