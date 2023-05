Beyond Meat-Aktie: Was Anleger jetzt wissen müssen

Vor einem Jahr noch ein Liebling vieler Anleger, ist Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) inzwischen tief gefallen. -54% Kursverlust binnen zwölf Monaten auf aktuell 12,21 US$ sprechen eine eindeutige Sprache. Verheißen die neuen Quartalszahlen Licht am Ende des Tunnels?

Beyond Meat ist ein international agierender Hersteller von Fleischsubstituten mit Sitz im US-Bundesstaat Kalifornien. Bekanntestes Produkt ist der Beyond Burger. Zu den Konkurrenten zählen Start-ups wie Impossible Foods, aber auch ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.