Beyond Meat Aktie: Viel Lärm um nichts!

Beyond Meat: Aktienanalyse zeigt überbewertete Situation

Die Analyse von Beyond Meat im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) ergibt aus fundamentaler Sicht eine Überbewertung der Aktie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5465,7, was einem Abstand von 17202 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,59 entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Schlecht" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Beyond Meat überwiegend negativ. Die Diskussion war an sechs Tagen von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Die verstärkte Diskussion über negative Themen führte zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergab sich eine Performance von -25,5 Prozent innerhalb der letzten 12 Monate. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -12,91 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Underperformance von -12,59 Prozent für Beyond Meat. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 167,61 Prozent erzielte, lag Beyond Meat mit -193,1 Prozent deutlich darunter. Die Unterperformance in beiden Vergleichen führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Beyond Meat auf 7-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft wird, da der RSI bei 63,04 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da der RSI25 bei 75,96 liegt und Beyond Meat somit als überkauft gilt.

Insgesamt ergibt die Analyse eine deutliche "Schlecht"-Einstufung für Beyond Meat, sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Basis.