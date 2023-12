Beyond Meat Aktie: So geht’s nicht weiter!

Beyond Meat wird von Analysten als überbewertet angesehen, wenn man es mit dem Branchen-Durchschnitt im Nahrungsmittelsektor vergleicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 5465,7, was einem Abstand von 13436 Prozent zum Branchen-KGV von 40,38 entspricht. Diese fundamentale Bewertung führt zu einer Empfehlung von "Schlecht".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Beyond Meat im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor weit zurück. Mit einer Rendite von -25,5 Prozent liegt die Performance der Aktie um mehr als 178 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittel-Branche, die eine mittlere Rendite von -12,17 Prozent aufweist, schneidet Beyond Meat mit einer Rendite von 13,32 Prozent deutlich schlechter ab. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,55 USD, während der Kurs der Aktie bei 8,7 USD um -24,68 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 7,67 USD, was einer Abweichung von +13,43 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Beyond Meat weniger aus als der Branchendurchschnitt im Nahrungsmittelsektor. Mit einer Differenz von 3,8 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,8 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt zeigen sowohl die fundamentale Bewertung als auch die Performance der Aktie und die Dividendenpolitik, dass Beyond Meat derzeit keine aussichtsreiche Investitionsmöglichkeit darstellt.