Beyond Meat Aktie: So geht’s nicht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Lindt & Spruengli AG":

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt drei Bewertungen für die Beyond Meat-Aktie abgegeben. Davon wurden zwei als "Neutral" und eine als "Schlecht" eingestuft, während keine als "Gut" bewertet wurde. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 16 USD, was einem Aufwärtspotential von 79,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral". Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat.

Die technische Analyse zeigt, dass die Beyond Meat-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 80,32 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 36, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Beyond Meat derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,79 Prozent in der "Nahrungsmittel"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Beyond Meat mit -25,5 Prozent mehr als 178 Prozent darunter. Die "Nahrungsmittel"-Branche erzielte eine mittlere Rendite von -12,15 Prozent, wobei Beyond Meat mit -13,35 Prozent auch deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Beyond Meat kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Beyond Meat jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Beyond Meat-Analyse.

Beyond Meat: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...