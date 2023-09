Beyond Meat-Aktie: Schon wieder am Boden

Beyond Meat-Aktionäre haben kein leichtes Leben. In den letzten 36 Monaten ist die Aktie des Herstellers von Fleischersatzprodukten von fast 200 US$ auf unter 10 US$ gefallen. Mitte der Woche notierte die Beyond Meat-Aktie (WKN: A2N7XQ) auf einem neuen Allzeittief. Warum ist der einstige Hoffnungsträger der Nahrungsmittelindustrie bloß so schlimm unter die Räder gekommen?