Beyond Meat Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Beyond Meat hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt drei Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Neutral" eingestuft wurde. Von den drei Bewertungen waren zwei neutral und eine schlecht. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 16 USD ergibt sich ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 118,28 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie gab es keine signifikante Veränderung der Stimmung der Anleger im letzten Monat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Beyond Meat niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Nahrungsmittelsektor, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beyond Meat bei 5465,7, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher als überbewertet eingestuft und erhält eine schlechte Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.