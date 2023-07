Beyond Meat Aktie vor Quartalsbericht: Erwartete Zahlen und Prognosen im Überblick

ARTIKEL:

In knapp vier Monaten wird das Unternehmen Beyond Meat, mit Sitz in El Segundo, USA, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Doch wie sehen die Umsatz- und Gewinnzahlen aus? Und wie hat sich die Beyond Meat Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es sind nur noch 118 Tage bis zur Vorstellung der Quartalszahlen von Beyond Meat. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 865,92 Millionen Euro steht das Unternehmen kurz vor der Börseneröffnung im Rampenlicht. Anleger und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Ersten Datenanalysen zufolge erwarten die Analystenhäuser ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Beyond Meat einen Umsatz von 75,26 Millionen Euro – nun wird ein Anstieg um beeindruckende 14,40 Prozent auf 86,11 Millionen Euro...