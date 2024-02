Beyond Meat Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Beyond Meat-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 10,49 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 6,13 USD verzeichnet, was einem Unterschied von -41,56 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 8,1 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -24,32 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" verzeichnet Beyond Meat eine Rendite von -57,28 Prozent, was mehr als 225 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -15,59 Prozent verzeichnet, liegt Beyond Meat mit 41,69 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen insgesamt negative Meinungen zu Beyond Meat überwiegen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beyond Meat bei 5465,7 liegt, was deutlich höher ist als das Branchenmittel von 31,2. Dies entspricht einer Überbewertung um 17421 Prozent, weshalb der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.