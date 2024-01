Beyond Meat Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Beyond Meat-Aktie wird aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und erhält dabei durchweg schlechte Bewertungen. In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 33,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von -10,68 Prozent auf ein "Schlecht"-Rating hin. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Beyond Meat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, wodurch das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt (4,1%) schlechter abschneidet. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Auch aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, schneidet Beyond Meat nicht gut ab. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei einem extrem hohen Wert von 5465, was deutlich über dem Durchschnitt der Branche "Nahrungsmittel" (KGV von 34,57) liegt. Aus fundamentaler Sicht wird das Unternehmen daher als überbewertet angesehen und erhält auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Beyond Meat ist jedoch positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Trotzdem wurden in den vergangenen Tagen besonders negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Beyond Meat-Aktie aus verschiedenen Perspektiven betrachtet schlechte Bewertungen erhält, sowohl auf charttechnischer, dividendenbezogener und fundamentaler Ebene. Die Anleger-Stimmung bleibt dagegen neutral.