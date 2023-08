Beyond Meat-Aktie: Kein Appetit mehr auf Kurssteigerungen!

Möglicherweise erinnern Sie sich noch an die Aufmerksamkeit, die Beyond Meat vor einigen Jahren erregte. Die fleischfreien Fertigprodukte des Unternehmens waren äußerst beliebt und in kürzester Zeit auch hier zu Lande vergriffen. Heute scheinen solche Zeiten für das Unternehmen wie ein ferner Traum.

Nach einer initialen Phase des Ausprobierens sank das Interesse drastisch ab und wurde durch die Inflation zusätzlich belastet. Mittlerweile gleicht die Nachfrage einer Abwärtsspirale von einem Tiefpunkt zum nächsten. Im Zuge der jüngsten Quartalsberichte musste das Management seine Umsatzprognose nach unten korrigieren.

Beyond Meat: Es wird düster

Statt der ursprünglich geplanten 375 bis 415 Millionen US-Dollar plant Beyond Meat nun nur noch einen Umsatz zwischen 360 und 380 Millionen Dollar – auf Jahressicht wohlgemerkt, nicht...