Beyond Meat Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Beyond Meat, die im Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 23.11.2022, 17:09 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 12.96 USD.

Beyond Meat haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Beyond Meat-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 4 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Beyond Meat vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 47,11 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (12,72 USD) ausgehend um 270,37 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Beyond Meat von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Beyond Meat beläuft sich mittlerweile auf 30,49 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 12,72 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -58,28 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 14,72 USD. Somit ist die Aktie mit -13,59 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Beyond Meat. Es gab insgesamt neun positive und fünf negative Tage. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Beyond Meat daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Beyond Meat von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

