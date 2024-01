Beyond Meat Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die technische Analyse von Beyond Meat zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 11,32 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,44 USD steht. Dies führt zu einer Distanz von -25,44 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 7,82 USD, was einen Abstand von +7,93 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ist negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Beyond Meat.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen zu Beyond Meat in den letzten Wochen überwiegend positiv waren. Basierend darauf wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Beyond Meat bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Beyond Meat derzeit bei 0 Prozent liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,08 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.