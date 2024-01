Beyond Meat Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Beyond Meat-Aktie wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,39 USD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 8,26 USD liegt (-27,48 Prozent Abweichung). Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 7,73 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+6,86 Prozent), und somit eine "Gut"-Bewertung für Beyond Meat ergibt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet zeigt sich für Beyond Meat langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt dabei kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0-mal das Rating "Gut", 2-mal das Rating "Neutral" und 1-mal das Rating "Schlecht" für Beyond Meat vergeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Neutral" von institutioneller Seite aus. Hinsichtlich des aktuellen Kurses von 8,26 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 93,7 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 16 USD. Dies wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet, und insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Beyond Meat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,08 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Beyond Meat-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.