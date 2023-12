Beyond Meat Aktie: Jetzt knallt es!

Die Stimmung gegenüber Beyond Meat war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Die Anleger zeigten sich an insgesamt zwei Tagen positiv gestimmt, an acht Tagen hingegen negativ. An vier Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Beyond Meat eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Beyond Meat im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche eine Rendite von 0 % aus. Das liegt um 3,85 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 3,85 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass es 0 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht Bewertungen gibt, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Beyond Meat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 16 USD, was einem potenziellen Anstieg um 61,62 Prozent vom letzten Schlusskurs von 9,9 USD entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine klare Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Diskussionsintensität in Bezug auf Beyond Meat war jedoch rückläufig, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating aufgrund des geringen Diskussionsinteresses.