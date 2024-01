Beyond Meat Aktie: Hilfe!

Beyond Meat hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,5 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -11,78 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Beyond Meat eine Underperformance von -13,72 Prozent aufweist. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor betrug die mittlere Rendite im letzten Jahr 166,8 Prozent, wobei Beyond Meat 192,3 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Beyond Meat beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 73, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 64,53, was darauf hindeutet, dass Beyond Meat weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating für Beyond Meat.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Beyond Meat werden auch berücksichtigt. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Analyse zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine positive Änderung erfahren, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Beyond Meat bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" erteilt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Beyond Meat liegt bei 5465,7, was deutlich teurer ist als das Mittel in der Branche "Nahrungsmittel" und daher als überbewertet gilt. Das Branchen-KGV liegt bei 34,52, was zu einer Einstufung als "Schlecht"-Empfehlung führt.