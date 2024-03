Beyond Meat Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Aktie von Beyond Meat wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt bewertet, wobei es keine positiven Einschätzungen gab. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 10 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 22,7 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer neutralen Gesamtbewertung der Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Beyond Meat mit 0 Prozent knapp unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat Beyond Meat im letzten Jahr eine Rendite von -56,17 Prozent erzielt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -5,36 Prozent, wobei Beyond Meat aktuell 50,81 Prozent unter diesem Wert liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Beyond Meat liegt bei 72,46, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 42,97, was zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamtbewertung der Aktie.