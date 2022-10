Beyond Meat Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Beyond Meat weist am 27.10.2022, 23:16 Uhr einen Kurs von 13.3 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Beyond Meat gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 5465,7 insgesamt 12486 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der 43,43 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Beyond Meat wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 6 Hold und 5 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Beyond Meat vor. Das Kursziel für die Aktie der Beyond Meat liegt im Mittel wiederum bei 51,27 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 14,8 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 246,44 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Beyond Meat insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Beyond Meat verläuft aktuell bei 35,1 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 14,8 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -57,83 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 18,94 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Beyond Meat-Aktie der aktuellen Differenz von -21,86 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

