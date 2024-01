Beyond Meat Aktie: Finger weg?

Die Aktie von Beyond Meat hat in den letzten Monaten in Bezug auf die Kommunikation im Netz und die allgemeine Performance ein eher schlechtes Bild abgegeben. Die Diskussionsintensität war gering und die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat Beyond Meat im letzten Jahr eine Rendite von -25,5 Prozent erzielt, was 193,7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der Nahrungsmittelbranche liegt die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von -11,32 Prozent um 14,18 Prozent hinter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 7,39 USD -8,54 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch in Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz von -32,82 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beyond Meat einen Wert von 5465 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Nahrungsmittelbranche als überbewertet gilt und zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.