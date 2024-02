Beyond Meat Aktie: Es gibt was neues!

Der Nahrungsmittelhersteller Beyond Meat weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 4,11 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Beyond Meat-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine aktuellen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 148,83 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Beyond Meat eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beyond Meat liegt derzeit bei 5465, während vergleichbare Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 31 aufweisen. Somit ist Beyond Meat aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Beyond Meat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Verbrauchsgütersektor um -57,28 Prozent hinter dem Durchschnitt. Die Nahrungsmittelbranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -15,21 Prozent, wobei Beyond Meat mit -42,07 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.