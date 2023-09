Beyond Meat Aktie: Erwartete Quartalszahlen und Prognosen für das kommende Jahr

In weniger als zwei Monaten wird das Unternehmen Beyond Meat seinen Geschäftsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Beyond Meat Aktie wird derzeit mit einer Marktkapitalisierung von 722,80 Millionen Euro gehandelt. Vor Börseneröffnung werden die neuen Quartalszahlen erwartet, was sowohl Aktionäre als auch Analysten interessiert. Laut aktuellen Analysen wird ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 erzielte Beyond Meat einen Umsatz von 76,92 Millionen Euro, während für das aktuelle Quartal ein Anstieg um +9,50 Prozent auf 84,24 Millionen Euro prognostiziert wird. Der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +48,80 Prozent auf...