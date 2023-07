Beyond Meat-Aktie: Enthusiasmus garantiert!

Die Aktie von Beyond Meat erfuhr einen Anstieg, nachdem die Ausweitung der Verbreitung von Beyond Steak bekannt gegeben wurde. Am Dienstagmorgen verzeichnete das Papier einen Zuwachs von über 5 Prozent. Der Produzent pflanzlichen Fleischersatzes wird Beyond Steak nun bei sechs weiteren Handelsketten in Amerika anbieten. Das Produkt ist bereits bei Kroger, Walmart, Albertsons, Ahold, Target und Sprouts Farmers Market erhältlich. In den letzten 30 Handelstagen konnte die Beyond Meat-Aktie eine positive Entwicklung aufzeigen und ein Plus von 20,10 Prozent verbuchen. Die aktuelle Notierung beträgt jedoch nur 13,76 Euro – weit entfernt vom Allzeithoch im Jahr 2020 mit einem Kurswert von zeitweise bis zu 162,28 Euro.

Begeisternde Rezensionen

Beyond Meat teilte mit, dass ihr Beyond Steak “begeisterte Kritiken” erhalten hat für...