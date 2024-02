Beyond Meat Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Stimmung und der Buzz um Aktien sind wichtige Indikatoren, um die allgemeine Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet zu messen. Dabei spielt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung eine entscheidende Rolle. Bei der Analyse der Aktie von Beyond Meat wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität zeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Beyond Meat war jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Ein weiterer Indikator, der zur Bewertung von Wertpapieren herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Bei Beyond Meat zeigt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 94,02 Punkten, was auf eine überkaufte Aktie hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt mit einem Wert von 79,32 eine überkaufte Situation. Daraus resultiert erneut ein "Schlecht"-Rating für Beyond Meat.

Des Weiteren liefert die technische Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts einen Einblick in den aktuellen Trend einer Aktie. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beyond Meat-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 10,45 USD, während der aktuelle Schlusskurs bei 6,12 USD deutlich darunter liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -24,44 Prozent. Beide Werte führen zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" im Rahmen der technischen Analyse.

Zuletzt spielt das Anleger-Sentiment eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. In den letzten zwei Wochen wurde über Beyond Meat besonders negativ diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen und an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell überwiegen jedoch wieder positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt erhält Beyond Meat also eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des Anleger-Sentiments und ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Stimmungslage, des RSI und der technischen Analyse.