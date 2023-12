Beyond Meat Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Beyond Meat-Aktie zeigt im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei 3,79 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Darüber hinaus weist die technische Analyse darauf hin, dass die Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 80,32 überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt zudem, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Beyond Meat-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,47 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,9 USD liegt, was einer Abweichung von -22,41 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 7,69 USD erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung für die Beyond Meat-Aktie.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysten haben die Kommentare auf sozialen Plattformen zu Beyond Meat untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Beyond Meat aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Betrachtung führt. Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung, dass die Stimmung hinsichtlich Beyond Meat als "Gut" einzustufen ist.