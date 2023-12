Beyond Meat Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Aktie von Beyond Meat wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven analysiert, um ein umfassendes Bild von ihrer aktuellen Performance zu erhalten. Gemäß der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von 10,55 USD 11,79 Prozent unter dem GD200 von 11,96 USD, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Im Gegensatz dazu deutet der GD50, der den mittleren Kurs aus 50 Tagen angibt, mit einem Kurs von 7,45 USD auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +41,61 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen für Beyond Meat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. In Bezug auf die Analysteneinschätzungen haben institutionelle Analysten die Aktie mit einem mittleren Kursziel von 16 USD und einer erwarteten Entwicklung von 51,66 Prozent positiv bewertet. Allerdings wird die Aktie nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft, da das KGV mit 5465,7 insgesamt 13322 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Beyond Meat kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Beyond Meat jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Beyond Meat-Analyse.

Beyond Meat: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...