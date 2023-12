Beyond Meat Aktie: Bloß aufpassen!

Die Aktie von Beyond Meat befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase, wie aus der technischen Analyse hervorgeht. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 12,05 USD, während der aktuelle Kurs bei 9,09 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -24,56 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht hingegen bei 7,41 USD, was einer Distanz von +22,67 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich ebenfalls eine negative Entwicklung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 5465,7, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Beyond Meat 5465,7 Euro bezahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Überbewertung um 13390 Prozent, weshalb der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Beyond Meat waren. Auf dieser Basis erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein weiterer negativer Trend. Die Dividendenrendite von Beyond Meat liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent liegt und somit als "Schlecht" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich aus diesen Analysen eine herausfordernde Situation für die Aktie von Beyond Meat, die von Anlegern und Experten kritisch beobachtet wird.