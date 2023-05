Beyond Meat-Aktie: Auf gute Zahlen spekulieren?

Der einstige Mega-Highflyer Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) ist an der Börse zu einem gefallenen Engel geworden. Am Mittwoch, 10. Mai, kommen die nächsten Quartalszahlen. Ob sich eine Besserung abzeichnet und sich ein Kauf heute lohnt?

Beyond Meat ist ein international agierender Hersteller von Fleischsubstituten mit Sitz im US-Bundesstaat Kalifornien. Bekanntestes Produkt ist der Beyond Burger. Zu den Konkurrenten zählen Start-ups wie Impossible Foods, aber auch etablierte Konzerne wie Tyson ...





