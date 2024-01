Beyond Meat Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Das KGV von Beyond Meat liegt mit 5465,7 deutlich über dem Branchenmittel von 31,14 in der Nahrungsmittelbranche. Dies bedeutet eine Überbewertung um 17451 Prozent, weshalb die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei Beyond Meat ergab die Untersuchung zu den Anzahl der Beiträge und der Stimmungsänderung eine "Neutral"-Bewertung, während die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung aufweist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Beyond Meat eine Performance von -25,5 Prozent, was eine Underperformance von -11,41 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor liegt die Aktie sogar um 193,86 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse der Einschätzungen von Analysten ergab ein durchschnittliches "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel für Beyond Meat liegt bei 16 USD, was eine mögliche Steigerung um 125,67 Prozent vom letzten Schlusskurs bedeutet, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Beyond Meat-Aktie somit aus Analystensicht eine "Gut"-Empfehlung.