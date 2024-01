Beyond Meat Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Beyond Meat Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung verzeichnet. Mit einem aktuellen Kurs von 7,39 USD liegt sie sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (-8,54 Prozent) als auch über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage (-32,82 Prozent). Aus charttechnischer Sicht wird die kurzfristige Einschätzung daher als "Schlecht" bewertet, während die langfristige Einschätzung ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Auch aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, erhält die Aktie von Beyond Meat eine negative Bewertung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei einem extrem hohen Wert von 5465, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 34,55. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Zusätzlich fällt die Dividendenrendite von Beyond Meat mit 0 Prozent weit unter dem Branchendurchschnitt von 4,09 Prozent aus. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie von Beyond Meat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,5 Prozent erzielt, was 193,7 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite von -11,32 Prozent für Aktien aus der Branche "Nahrungsmittel", liegt Beyond Meat aktuell 14,18 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie von Beyond Meat in der Zukunft entwickeln wird und ob sich die derzeitigen negativen Einschätzungen verbessern können.